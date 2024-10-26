أب وأم وأولادهم.. مجزرة إسرائيلية في تفاحتا

أفادت مراسلة الجديد في جنوب لبنان، بـسقوط 5 شّهداء من عائلة ابوريا مؤلفة من اب وام وابنائهما، وهم: حسن ابوريا، رقيه ابوريا، محمد ابوريا، غنى ابوريا، ونور ابوريا جرّاء غارة إسرائيليّة استهدفت منزلهم في بلدة تفاحتا قضاء صيدا



