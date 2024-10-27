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محليات

مستشفى الساحل الى الواجهة من جديد... جيش العدو يدعو لاكتشاف ما وراء الباب المقفل!

2024-10-27 | 06:36
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مستشفى الساحل الى الواجهة من جديد... جيش العدو يدعو لاكتشاف ما وراء الباب المقفل!
مستشفى الساحل الى الواجهة من جديد... جيش العدو يدعو لاكتشاف ما وراء الباب المقفل!

زعم المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي افيخاي ادرعي بأن حزب الله لم يدخل الصحافيين الى سرداب الشهيد السيد حسن نصرالله حيث تتواجد هناك مئات الملايين من الدولارات والذهب.

واستشهد ادرعي بالجولات التي قامت بها المؤسسات الاعلامية تحت مستشفى الساحل وفي سنتر الساحل واستعان ببعض اللقطات التي تبرز باباً مغلقاً زاعماً بأنه مدخل للنفق، علماً أن مراسلات المؤسسات الاعلامية أظهرت مراراً وتكراراً بأن هذا الباب هو مدخل لكاراج السيارات.

وطالب المتحدث باسم جيش العدو وسائل الاعلام بالعودة الى الموقع للبحث عن اي طريق للدخول عبر المدخل وعبر الحائط، وعبر المصعد في غرفة الدرج، وعبر الطابق -1، بأي وسيلة يمكن فحصها.

داعياً مؤسسات القانون الحكومية في لبنان ووسائل الإعلام ليروا بأنفسهم. وختم قائلاً: "كما عرفنا مكان نصر الله، مكان صفي الدين، نحن نعرف أيضًا مكان المخبأ."
مستشفى الساحل الى الواجهة من جديد... جيش العدو يدعو لاكتشاف ما وراء الباب المقفل!

محليات

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وصول الطائرة الإغاثية الـ14 الى مطار بيروت ضمن الجسر الجوي السعودي
08:41

وصول الطائرة الإغاثية الـ14 الى مطار بيروت ضمن الجسر الجوي السعودي

وصلت إلى مطار بيروت الطائرة الإغاثية الرابعة عشر ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، و على متنها المساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والإيوائية و الطبية، وذلك في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب اللبناني في مختلف الأزمات و المحن.

08:41

وصول الطائرة الإغاثية الـ14 الى مطار بيروت ضمن الجسر الجوي السعودي

وصلت إلى مطار بيروت الطائرة الإغاثية الرابعة عشر ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، و على متنها المساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والإيوائية و الطبية، وذلك في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب اللبناني في مختلف الأزمات و المحن.

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