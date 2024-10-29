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محليات

الحلبي بعد زيارة بري: التعليم الحضوري في المدارس الرسمية التي لا تستضيف النازحين يبدأ بـ 4 تشرين 2

2024-10-29 | 08:15
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الحلبي بعد زيارة بري: التعليم الحضوري في المدارس الرسمية التي لا تستضيف النازحين يبدأ بـ 4 تشرين 2
الحلبي بعد زيارة بري: التعليم الحضوري في المدارس الرسمية التي لا تستضيف النازحين يبدأ بـ 4 تشرين 2

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، حيث تم عرض لتطورات الاوضاع والمستجدات السياسية والشأن التربوي.

وبعد اللقاء، تحدث الحلبي:"وضعت بري في أجواء التحضيرات لبدء العام الدراسي في التعليم الرسمي يوم الإثنين في 4 نوفمبر المقبل وأطلعته على كل الخطوات التحضيرية والإتصالات التي قمنا بها والمعطيات التي توافرت لدينا بصورة خاصة عن أعداد التلاميذ المسجلين وأعداد الأساتذة الذين تسجلوا ايضا على منصة الوزارة وكيفية توزيع التعليم بين التعليم الحضوري في المدارس الرسمية المتوافرة التي هي خارج إطار إستضافة النازحين يعني ليست مستعملة ابدا كمراكز إيواء هي مدارس شاغرة. هذه المدارس بالاضافة للإستعانة ببعض المدارس الخاصة في بعض المناطق حيث لايوجد مدارس رسمية تستوعب التلامذة والدمج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد بما يوفر إمكانية لجميع التلامذة الذين لم يلتحقوا للآن بالعملية التعليمية ان يلتحقوا بهذه العملية.

وأضاف:"أبدى بري دعمه لهذه الخطة التي عرضتها أمامه، ونلنا بركته لنباشر العام الدراسي باذن الله في 4 نوفمبر وأنا أتمنى اليوم أن يقبل جميع الناس المترددين في التسجيل، على هذا التسجيل لأن كل غرض وزارة التربية هو فتح المجال أمام كل التلامذة في المناطق كافة في الجمهورية اللبنانية بالمناطق التي تتعرض للعدوان والمناطق الأكثر أمانا يلتحقوا بالتعليم الرسمي، إن كانوا هم من التعليم الرسمي أساسا او من التعليم الخاص".
 
واستقبل بري عضو كتلة "لبنان القوي" النائب غسان عطالله، وبحث معه المستجدات السياسية وملف النازحين وشؤونا تشريعية.

الحلبي بعد زيارة بري: التعليم الحضوري في المدارس الرسمية التي لا تستضيف النازحين يبدأ بـ 4 تشرين 2

محليات

نبيه بري

عباس الحلبي

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