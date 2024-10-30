بعد استهداف عاريا و"تناثر الصواريخ".. بيان عاجل من بلديات المنطقة!

صدر عن بلديتي الكحالة وعاريا بيان جاء فيه: "بعد تكرار عمليات استهداف السيارات على الطريق الدولي الذي يعبر البلدتين، تستنكر بلديتا الكحالة وعاريا استخدام الطرق الدولية والآليات المدنية لانتقال المسلحين ونقل الاسلحة والذخائر مما يعرض العابرين وابناء البلدتين للمخاطر التي تطال حياتهم واملاكهم".