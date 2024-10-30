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محليات

بعد استهداف عاريا و"تناثر الصواريخ".. بيان عاجل من بلديات المنطقة!

2024-10-30 | 07:37
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بعد استهداف عاريا و&quot;تناثر الصواريخ&quot;.. بيان عاجل من بلديات المنطقة!
بعد استهداف عاريا و"تناثر الصواريخ".. بيان عاجل من بلديات المنطقة!

صدر عن بلديتي الكحالة وعاريا بيان جاء فيه: "بعد تكرار عمليات استهداف السيارات على الطريق الدولي الذي يعبر البلدتين، تستنكر بلديتا الكحالة وعاريا استخدام الطرق الدولية والآليات المدنية لانتقال المسلحين ونقل الاسلحة والذخائر مما يعرض العابرين وابناء البلدتين للمخاطر التي تطال حياتهم واملاكهم".

أضاف البيان: "تتمنى بلديتا الكحالة وعاريا على الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الشرعية التدخل فورا لاتخاذ التدابير التي تمنع استخدام الطرق الدولية والمناطق الآمنة لاغراض عسكرية ورفع الخطر الذي يهدد المدنيين".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت صوراً للصواريخ الملقاة على الأرض والتي عملت لاحقاً فرق الهندسة في الجيش اللبناني على تفجيرها.
 
 
بعد استهداف عاريا و"تناثر الصواريخ".. بيان عاجل من بلديات المنطقة!

محليات

عاريا

الكحالة

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