معلومات الجديد: القاضي نقولا منصور اصدر مذكرة توقيف بحق رياض سلامة بعد جلسة استجواب دامت اكثر من ساعتين

معلومات الجديد: المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار رفض طلب القاضية غادة عون استجواب سلامة بعدما كانت قد حدّدت جلسة اليوم الاربعاء للتحقيق معه في ملف اوبتيموم