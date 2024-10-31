الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
21
o
البقاع
14
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
04:41
بالفيديو - بعد وصف بايدن لأنصاره بـ"القمامة".. ترامب يتنقل بشاحنة قمامة بولاية ويسكونسن
04:34
بالفيديو - لليوم الثاني على التوالي.. مسيرة تستهدف سيارة على طريق عاريا
2024-10-30
فيديو - سائق المركبة المستهدفة في بشامون وشهود عيان يروون لـ الجديد لحظات العـدوان
2024-10-30
فيديو - الجديد من مكان العدوان في منطقة عاريا.. مراسلتنا تنقل المعطيات كاملة
2024-10-30
بالصور - مساعدات للنازحين هدفاً لمسيرات العدو في بشامون
محليات
تهديد إسرائيلي جديد لسكان مدينة النبطية بالإخلاء
2024-10-31 | 15:12
A-
A+
تهديد إسرائيلي جديد لسكان مدينة النبطية بالإخلاء
مقالات ذات صلة
تهديدات إسرائيلية جديدة لسكان 21 بلدة جنوب لبنان
تهـديد جديد لسكان بعلبك.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
بالصورة - تهديد جديد لسكان بعلبك
تهديد إسرائيلي جديد لسكان مدينة النبطية بالإخلاء
محليات
إسرائيلي
لسكان
مدينة
النبطية
بالإخلاء
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: تدمير مبنى فجر اليوم جراء غارة على طريق عام بلدتي عدشيت - القصيبة وقطع الطريق باتجاه النبطية
بالفيديو- غاره على بلدة بوداي البقاعية
اقرأ ايضا في محليات
16:21
القناة 12 الإسرائيلية: الولايات المتحدة ستقدم ضمانات لـ "إسرائيل" بحرية العمل العسكري في لبنان
16:21
القناة 12 الإسرائيلية: الولايات المتحدة ستقدم ضمانات لـ "إسرائيل" بحرية العمل العسكري في لبنان
16:13
القناة 12 الإسرائيلية: التسوية المقترحة تقضي بإبعاد قوات حزب الله إلى ما وراء الليطاني
16:13
القناة 12 الإسرائيلية: التسوية المقترحة تقضي بإبعاد قوات حزب الله إلى ما وراء الليطاني
16:07
معطيات ميدانية تنقلها إلينا مراسلة الجديد من الجنوب
16:07
معطيات ميدانية تنقلها إلينا مراسلة الجديد من الجنوب
يحدث الآن
عربي و دولي
16:21
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: ردّ إيران على "إسرائيل" قد ينطلق من العراق
عربي و دولي
16:21
القناة 12 الإسرائيلية: الولايات المتحدة ستقدم ضمانات لـ "إسرائيل" بحرية العمل العسكري في لبنان
عربي و دولي
16:13
القناة 12 الإسرائيلية: التسوية المقترحة تقضي بإبعاد قوات حزب الله إلى ما وراء الليطاني
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-10-30
فيديو - سائق المركبة المستهدفة في بشامون وشهود عيان يروون لـ الجديد لحظات العـدوان
05:43
بعد تسريب معلومات ليلة الهجوم على إيران.. غضب أمني في إسرائيل!
04:14
الجيش: ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في محلة الجاموس – الكفاءات قضاء بعبدا بين الساعة ١١ و١٢ ظهراً
10:03
نتنياهو للمبعوثين الأميركيين: المسألة ليست الاتفاق بل القدرة على تطبيقه
07:21
بالفيديو - الاجهزة الأمنية تزيل خيماً عشوائية في الرملة البيضاء
05:43
تعميم لميقاتي الى الادارات العامة والبلديات حول المنصات الالكترونية وتبادل المعلومات
بالفيديو
بالفيديو
14:14
مقدمة النشرة المسائية 31-10-2024
10:22
مراسلة الجديد ترصد الغارات على منطقة البقاع
08:07
مقدمة النشرة المسائية
06:57
كتلة الوفاء للمقاومة تواصل لقاءاتها مع الكتل النيابية .. ولقاء في هذه الاثناء مع كتلة "التوافق الوطني"
06:45
الاجهزة الأمنية تزيل خيماً عشوائية في الرملة البيضاء.. مراسلة الجديد تتابع تفاصيل ما جرى
06:35
تهـديد جديد لسكان بعلبك.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
10:25
لقاء هوكستين ونتنياهو: ثمة مشكلة!
عربي و دولي
10:25
لقاء هوكستين ونتنياهو: ثمة مشكلة!
عربي و دولي
16:55
أول تعليق للبيت الأبيض حول مسودة وقف النار
عربي و دولي
16:55
أول تعليق للبيت الأبيض حول مسودة وقف النار
محليات
01:29
الجمهورية: مخطط أميركي ـ إسرائيلي يتمّ تنفيذه على مراحل في لبنان
محليات
01:29
الجمهورية: مخطط أميركي ـ إسرائيلي يتمّ تنفيذه على مراحل في لبنان
محليات
03:48
بالفيديو- المشاهد الأولى للغارة التي استهدفت سيارة في منطقة عاريا
محليات
03:48
بالفيديو- المشاهد الأولى للغارة التي استهدفت سيارة في منطقة عاريا
عربي و دولي
05:43
بعد تسريب معلومات ليلة الهجوم على إيران.. غضب أمني في إسرائيل!
عربي و دولي
05:43
بعد تسريب معلومات ليلة الهجوم على إيران.. غضب أمني في إسرائيل!
محليات
01:26
"الاخبار" عن بري: لا أعرف هل تمدّد حركة أمل لقائد الجيش؟
محليات
01:26
"الاخبار" عن بري: لا أعرف هل تمدّد حركة أمل لقائد الجيش؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024