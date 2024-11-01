بالفيديو - سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت

سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت pic.twitter.com/2GkP1MdPl2
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 1, 2024
سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت pic.twitter.com/2GkP1MdPl2
كيف يبدو المشهد الميداني على الساحة اللبنانية؟.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو، على رأس وفد صباح اليوم في السرايا.وتناول البحث العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان والصعوبات والتهديدات التي تواجهها اليونيفيل في مهامها.
المشهد من دوار الكفاءات.