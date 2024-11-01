تعارض واضح في التصريحات الأميركية.. ماذا في أسرار الصحف؟

تعارض واضح في التصريحات الأميركية.. ماذا في أسرار الصحف؟

النهار



بعد سلسلة حوادث أمنية في اليومين الماضيين برزت دعوات الى اعتماد الأمن الذاتي في غير منطقة ما دفع جهة أمنية الى التدخل مع فعاليات مناطقية لعدم اثارة الموضوع وجعله مادة خلافية في هذه الظروف المشحونة لأن القرار صارم بعدم القبول به.

تزداد قيمة بدلات ايجارات المنازل في مناطق النزوح رغم تدخل اكثر من سياسي مناطقي لعدم استغلال النازحين.

يبدو فاضحاً غياب الفنانين عن رفض الواقع وانتاج اعمال ابداعية جديدة تعبر عن الواقع وتحاكي ضمائر العالم في الخارج حتى ان بعضهم غاب عن وسائل التواصل الاجتماعي لعدم تعرضه للإحراج.

تزداد الشكوى في مناطق النزوح من وجوه سياسية واعلامية معروفة ويبدي الاهالي تخوفاً من ان تكون ملاحقة ومستهدفة ويحضون البلديات على ابعادها.

يقول مستشار سياسي ان المرحلة أدت الى إقصاء كل المرشحين الى رئاسة الجمهورية وبدأ البحث عن اسماء جديدة من خارج المتداول وهو ما دفع الرئيس نجيب ميقاتي الى التصريح بان انتخاب رئيس يحتاج الى مزيد من الوقت.

بعدما روّج “التيار الوطني الحر” لخبر مفاده ان قائد الجيش رفض تحديد موعد لاستقبالهم، علم من مصادر موثوقة ان الموعد قد حدد صباح امس مع تمن بسيط باستثناء احد اعضائه ما دفع الوفد الى مقاطعة اللقاء واشاعة رفض استقباله.



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الجمهورية



وصف ديبلوماسي عربي ما جرى في اليومَين الماضيَين على صعيد الترويج لاتفاق لوقف النار بأنّه تكرار لما حصل في غزة قبل أشهر.

استغرب مسؤول كبير استمرار الرهان على تطبيق قرار دولي فيما رئيس حكومة عدوة يعلن صراحة أنّه يسعى إلى الحسم وليس التسوية.

أوضح مسؤول أنّ التفاؤل الذي أبداه قبل يومَين ناجم عن مضمون اتصال هاتفي تلقّاه من موفد بارز واستعداد فريق داخلي أساسي لتطبيق الـ1701 وفك الربط مع الحرب على غزة.



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اللواء



لاحت في الافق العملي، بوادر صعوبات أمام المصارف المراسلة في التحويلات المالية المصرفية إلى لبنان بعد وصفه على اللائحة الرمادية..

تزايدت بعض الحساسيات في شوارع العاصمة على خلفية تجاوزات تعميد إلى الواجهة بشكاوى أزمنة ، ظن كثيرون إنها باتت من الماضي.

لاحظت مصادر دبلوماسية لبنانية تعارضاً واضحاً في التصريحات العائدة للمسؤولين الاميركيين في ما مضى الجولة الحالية من المحادثات حول لبنان وغزة



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البناء



قال مصدر سياسي لبناني إن شخصية لبنانية بارزة تلقت اتصالاً من السفيرة الأميركية في بيروت نقلت خلاله رسالة من المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين يقول فيها إن ما بين يديه من رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو بعيد جداً عن ما اتفق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري عليه كأساس للتوصل الى اتفاق، ولذلك لن يأتي إلى بيروت. وتلقت السفيرة بعد ساعة اتصالاً من الشخصية اللبنانية تقول إن الخير في ما فعل، دون أن يوضح ما إذا كان الجواب من الرئيس بري؟

يقول خبير عسكري إن الاستهدافات المتكرّرة على منطقة صور والتي امتدّت الى مخيم الرشيدية ومنطقة الحوش بصورة مكثفة أصبحت عملاً عسكرياً لا صندوق بريد سياسي، خصوصاً أن ما يجري في كل منطقة الناقورة والظهيرة وشمع المطلة على سهل صور وبلدات الشعيتية وزبقين وقانا كلها إشارات لاحتمال أن تكون الجبهة التي تلي جبهة الخيام هي اندفاعة كبيرة باتجاه الساحل، خصوصاً مع معلومات عن التبديل الذي جرى بين الفرقة 146 والفرقة 36.



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الأنباء



مؤشرات اقتصادية خطيرة جداً بدأت بالظهور، ومرشحة للتفاقم أكثر اذا طالت الحرب لأشهر.



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