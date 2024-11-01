ليس منزل النائب.. بل نائب في المنزل! ما حقيقة هذه الصورة؟

بعدما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة لجنود من قوات الاحتلال داخل منزل النائب علي حسن خليل في بلدة الخيام جنوب لبنان، تبين بعد التدقيق ان الخبر مزيف وغير دقيق.

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وفي التفاصيل أن عضو الكنيست الإسرائيلي يتسحاق كروزر الذي ينتمي الى حزب وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير، نشر صورة له أثناء خدمته الاحتياطية في جيش العدو، يظهر مع فرقته العسكرية داخل منزل في جنوب لبنان، لم يحدد موقعه. لكنه تعرض للتخريب مع كتابة باللغة العبرية على الجدران.

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بدوره، نشر الصورة ذاتها بن غفير عبر منصة أكس وعلق عليها قائلاً: "لقد اكتسبنا القوة اليهودية بأن لدينا عضو الكنيست كروزر مناضلا في الكنيست وفي لبنان".

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من جهته، نفى النائب علي حسن خليل ما جرى تداوله من شائعات، مؤكدًا أن المنزل ليس له، وأن الجيش الإسرائيلي لم يدخل بلدة الخيام في جنوب لبنان.