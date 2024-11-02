"مسؤول أجنبي في بيروت قريباً لدعم لبنان".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟

اللواء

حسب دبلوماسي غربي، فإن الحرب الدائرة في الشرق الاوسط اليوم (غزة – لبنان) فتحت شهية دول عدة للحصول على سلاح نووي كقوة ردع كافية بحد ذاتها.

بات بحكم المؤكد أن لا إجراءات مالية، غير تلك المعمول بها لحين انتهاء العمليات الحربية، وثبات وقف اطلاق النار…

أبدت جهات لبنانية غير مدنية انزعاجها من مسودة وقف اطلاق النار التي عرضت، نظراً لما تضمنه من طلبات ليس بمقدور الجيش اللبناني أو اليونيفيل السير بها.

الجمهورية

يبدو أن اتصالات نجحت في تمهيد الطريق أمام إجراء يخص مؤسسة غير مدنية بشكل إيجابي.

من المقرر وصول مسؤول أجنبي الى بيروت قريباً في إطار دعم لبنان في مواجهة ما يتعرض له حالياً من كوارث.

نفت مصادر مقربة من حزب بارز أن يكون تم إجراء تغيير في مركز أمني حزبي خلافاً لما تم نشره.

الأنباء

الواقع على الأرض في المناطق البقاعية التي تتعرّض للعدوان صعب للغاية، والصورة لا تُنقَل بشكل كافٍ من هناك.