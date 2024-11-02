بعد العدوان الاسرائيلي على طريق أكروم كفرتون .. رئيس بلدية قنية أكروم أنور أسبر يطلق صرخة عبر "الجديد"

رئيس تحرير مجلة وموقع الشراع الصحافي حسن صبرا لـ الجديد: حزب الله سيردّ حتماً على العدوان الإسرائيلي وهذا الردّ سيكون نوعياً وهو يريد إستدراج "إسرائيل" الى الحرب البرية حيث المنازلة الحقيقية