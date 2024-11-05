أوساط نيابية من هيئة مكتب المجلس للجديد: موضوع التمديد لقائد الجيش جوزيف عون لا يزال مبكرا ولا توجه لعقد إجتماع لهيئة المكتب ولا لتحديد موعد لجلسة التمديد حاليا