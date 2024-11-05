الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

مقدمة نشرة أخبار الجديد

2024-11-05 | 13:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة نشرة أخبار الجديد

ترسم اميركا مستقبلها الرئاسي : أزرق بلون الدم ، فسماء كامالا هاريس الزرقاء يلونها دونالد ترامب بالاحمر الطامح لاستعادة البيت الابيض من قبضة الديمقراطيين . وتخوض اميركا في هذه الساعات ترتيب خريطتها السياسية لأربع سنوات في انتخابات لم يتبين فيها هوية المرشد الاميركي الجديد لسائر كوكب الارض .

وكادت استطلاعات الرأي تعلن استسلامها امام حرب المرأة على الرجل .. والرجل على سياسات رئيس فشل في صد الحروب او معالجتها/ انهزمت التوقعات وأحالت الصدمة الى ولايات سبع متأرجحة .. وإحداها ستقرر ما اذا كانت اميركا سترتدي فستانا رئاسيا للمرة الاولى أم أنها ستعود الى ربطة العنق الحمراء /./ قال ترامب إنه لم يحضر خطاب النصر  لكنه مستعد لذلك/ وأدلت هاريس بتصريحات المرأة القوية / غير أن المرشحين سيقفان هذه الليلة على ابواب ولايات غادرة وغامضة وكاتمة للصوت الانتخابي/ ولا تبوح بأسرارها إلا بعد سماع مكبرات الصوت من الولايات الاخرى /./ ومع تقدم الساعات تتزايد  الرهانات وترتفع المخاوف من فوضى اعلان النتائج والتي تنسب غالبا الى حملة ترامب / وقد استبق المرشح الجمهوري هذا الأمر فلم يستبعده كليا عندما قال :  لن تحدث اي اعمال عنف من الجمهوريين / و سأعترف بالخسارة إن جاءت الانتخابات عادلة.  والابرز هو أن يقدم ترامب على إعلان النتائج بنفسه قبل صدورها من عمليات الفرز الرسمية . وادخل لبنان جمهوريته بين جمهوريين وديمقراطيين .. والى المنازلة وتغليب مرشح على اخر، كانت الورقة اللبنانية لاعبا وولاية قائمة بذاتها . ومع بدء " تشميع الخيط"  لعهد الرئيس جو بايدن استأنفت الادارة الاميركية الحالية خيوط التواصل لوقف اطلاق النار،  وقالت نيويورك تايميز إن  هجوم اسرائيل على لبنان  يثير قلق ادارة بايدن لانه قد يتحول الى القتال بين اسرائيل وايران، وإن  الصراع بين اسرائيل وحزب الله يشكل الخطر الأكبر على واشنطن وليس الحرب في غزة . وسيعاود اموس هوكستين بحث نقاط التفاهم في تل ابيب الاسبوع المقبل، واذا تمكن من انتزاع الاجواء الايجابية من بنيامين نتنياهو فإنه سيبدأ في ترسيم الخط الحربي وابلاغ المسؤولين اللبنانين بالشروط والالتزامات المطلوبة .واعتبارا من الغد ستبدأ الحكومة اللبنانية العمل على تطبيق الآليات كبادرة حسن نوايا، وعلمت الجديد ان نصاب الستة عشر وزيرا قد تم تأمينه لعقد الجلسة التي ستقر في بندها الثاني منح وزارة المالية سلفة خزينة لتطويع الف وخمسمئة جندي في الجيش. وعلى الرغم من اعتراض وزير الدفاع موريس سليم على هذا البند فإن الحكومة ستمضي به لانه محال من وزارة المالية وإذا استمر وزير الدفاع على رفضه فإنه بذلك سيكون مساهما في تعطيل الحل المرسوم لتطبيق القرار 1701 ومندرجاته .. وما على مجلس الوزراء سوى تجاوز اعتراضه " النكدي " .

مقدمة نشرة أخبار الجديد

محليات

هاريس

ترامب

العدوان على لبنان

الانتخابات الرئاسية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الديار: «حبس انفاس» بانتظار نتائج الانتخابات الأميركيّة والردّ الإيراني
" خلاف في اجتماع تربوي".. ماذا في أسرارا صحف اليوم؟

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024