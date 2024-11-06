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محليات

بالصور- منزل رئيس مؤسسة عامل كامل مهنا العائلي لم يسلم من العدوان

2024-11-06 | 05:22
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بالصور- منزل رئيس مؤسسة عامل كامل مهنا العائلي لم يسلم من العدوان
بالصور- منزل رئيس مؤسسة عامل كامل مهنا العائلي لم يسلم من العدوان

دمر المنزل العائلي لرئيس مؤسسة عامل الدولية الدكتور كامل مهنا وإخوته الدكتور محمد والقاضي أحمد والأستاذ عبد الأمير والمهندس عزيز ومدير البنك عصام "دار الحج أسعد مهنا نائب رئيس البلدية الأسبق"، جراء العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان .

وهذه هي المرة الثالثة التي يدمر فيها المنزل بعد أن نهب وفُجّر عام 1978 وتضرر عام 2006 ، كما تعرضت مراكز "عامل" للقصف وإصابات فادحة ، حيث اصيب 10 مراكز من بين 40 مركزاً، من بينها 7 مراكز رعاية صحية أولية (الخيام، العرقوب، الفرديس، البازورية، صور، حي السلم ودورس) بالإضافة مركز تمكين المرأة في حي السلم ومركز بشار مهنا ومسلم عقيل لتمكين العمال والعاملات المهاجرين في الشياح والمركز التربوي في كفر جوز النبطية.
 
 
 
 
 

بالصور- منزل رئيس مؤسسة عامل كامل مهنا العائلي لم يسلم من العدوان

محليات

مؤسسة عامل

العدوان على لبنان

كامل مهنا

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