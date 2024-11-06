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محليات

بو حبيب: جاهزون لتعزيز وجود الجيش جنوب الليطاني وبسط سيطرة الدولة

2024-11-06 | 09:46
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بو حبيب: جاهزون لتعزيز وجود الجيش جنوب الليطاني وبسط سيطرة الدولة
بو حبيب: جاهزون لتعزيز وجود الجيش جنوب الليطاني وبسط سيطرة الدولة

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب في إطار التحرك الدبلوماسي على مستوى الدول الاعضاء في مجلس الامن، سفير الجزائر في لبنان رشيد بلباقي، وتم البحث في مستجدات العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان وسبل وقفه.

وتمنى بو حبيب على "الجزائر، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن وداعما كبيرا للبنان، ممارسة ضغوط إضافية في المجلس لمنع إسرائيل من استهداف المواقع الأثرية في مدينتي بعلبك وصور، أو تعريضها للخطر جراء الغارات التي تشنّها على مقربة منها".

وجدد تأكيد "موقف لبنان المبدئي بشأن استعداده لتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 بشكل متواز، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وبسط سيطرة الدولة والشرعية اللبنانية".

كما تطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على مختلف الصعد.

وسلّم السفير الجزائري الى بو حبيب لائحة بأسماء ستة وعشرين طالبا لبنانيا تم قبولهم للدراسة في الجامعات الجزائرية للعام الدراسي 2024- 2025 في اختصاصات عدة أبرزها الطب، وذلك بموجب منح خصصتها الجزائر للبنان.

وشكر وزير الخارجية "الجزائر على هذه المبادرة الكريمة التي تضاف الى سجل المبادرات الجزائرية الكثيرة تجاه لبنان"، معتبرا إياها "عربون أخوة وصداقة بين الشعبين اللبناني والجزائري".

بو حبيب: جاهزون لتعزيز وجود الجيش جنوب الليطاني وبسط سيطرة الدولة

محليات

عبدلله بو حبيب

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تسجيل صوتي متداول عن إقفال مطار بيروت.. والجديد تتحقق
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11:08
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تسجيل صوتي متداول عن إقفال مطار بيروت.. والجديد تتحقق

بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية، أحدها قرب مطار بيروت، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا صوتيًا يزعم أن رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط، محمد الحوت، طلب من موظفي المطار المغادرة لإقفاله.

إلا أن "الجديد" تواصلت مع الحوت الذي نفى هذه المعلومة تمامًا، مؤكدًا أن المطار يعمل بشكل طبيعي وأن التسجيل الصوتي المتداول غير صحيح.

11:08

تسجيل صوتي متداول عن إقفال مطار بيروت.. والجديد تتحقق

بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية، أحدها قرب مطار بيروت، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا صوتيًا يزعم أن رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط، محمد الحوت، طلب من موظفي المطار المغادرة لإقفاله.

إلا أن "الجديد" تواصلت مع الحوت الذي نفى هذه المعلومة تمامًا، مؤكدًا أن المطار يعمل بشكل طبيعي وأن التسجيل الصوتي المتداول غير صحيح.

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