تفاصيل استهداف سيارة في منطقة الجمهور

استهدفت غارة إسرائيلية سيّارة في منطقة الجمهور مقابل كنيسة السيدة في جبل لبنان اليوم، وهو طريق رئيسي يؤدي إلى بيروت.



وبحسب معلومات الجديد الاستهداف حصل بثلاث ضربات الاولى مقابل كنيسة السيدة ام النور الكحالة، والضربة الثانية على بعد ١٠٠ متر نزولا، أما الثالثة على الفاصل الوسطي للاوتوستراد المعروف بسهلات الجمهور - خط الشام. وأفادت معلومات الجديد أن السيارة المستهدفة كانت تقودها امرأة، وفي الضربة الثالثة تضررت سيارة بشظايا أحد الصواريخ وكان بداخلها رجلاً وحفيده



وفي وقت سابق أعلنت غرفة التحكم المروري قطع السير على الطريق الدولي، محلة عاريا، باتجاه الجمهور؛ بسبب حادث أمني قاهر.