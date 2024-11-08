حزب الله: استهدفنا قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب ‏حيفا بصليةٍ صاروخية نوعية

الغارة التي استهدفت مبنى في بلدة زبدين مساء ادت الى استشهاد 3 اشخاص من عائلة واحدة.. مراسل الجديد يواكب آخر المستجدات الميدانية في جنوب لبنان... للمتابعة مباشرة