الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"قلعة بعلبك ليست بخير"... بشير خضر لـ"الانباء الكويتية": كل تاريخنا أصبح بخطر

2024-11-08 | 02:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;قلعة بعلبك ليست بخير&quot;... بشير خضر لـ&quot;الانباء الكويتية&quot;: كل تاريخنا أصبح بخطر
"قلعة بعلبك ليست بخير"... بشير خضر لـ"الانباء الكويتية": كل تاريخنا أصبح بخطر

الاربعاء الماضي شن العدو الاسرائيلي غارة بالقرب من قلعة بعلبك التاريخية حيث سقط صاروخ في موقف السيارات التابع للقلعة والمحاذي لها.

وفي السياق قال محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر لصحيفة "الانباء الكويتية": "إنها المرة الأولى التي تكون فيها الضربة في قلعة بعلبك، لكن أي كشف ميداني دقيق لم يتم بعد للمكان وإن كانت الجولة التي أجريت في قلب القلعة قد بينت بالعين المجردة عدم وقوع أضرار فيها".

وعما إذا كان لا يزال بالإمكان الاستمرار بالقول إن القلعة بخير، قال خضر: "سؤال صعب..بصراحة لا، ليست بخير وما حصل لا يجعلنا مطمئني البال.. وعلى رغم الجهد الديبلوماسي الذي قام به سفير لبنان في منظمة الأونيسكو مصطفى أديب والحكومة اللبنانية ووزارة الثقافة لتحييد المواقع الأثرية، وورود تطمينات في هذا الإطار، أعتقد أن ضربة أمس الأول أعادتنا كثيرا إلى الوراء".

كما اشار خضر الى "تدمير مواقع تراثية وأثرية في بعلبك مثل تدمير مبنى عمره أكثر من 100 سنة وحي المنشية ذي الطابع العثماني، وهو حي سياحي بامتياز خال من أي طابع عسكري أو أهداف لها علاقة بحزب الله".

وعن الاجتماع المرتقب في باريس للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح التابعة للأونيسكو والمقررة في 18 من الجاري لبحث دعم المواقع الثقافية في لبنان وتدابير حمايتها المعززة، قال محافظ بعلبك إنه "يخشى ما يمكن أن يحصل من الآن وحتى تاريخ انعقاد هذا المؤتمر".

وأضاف:"ما أراه هو أن كل تاريخنا أصبح بخطر". في الخلاصة، الأكيد أنه ليس عن عبث ولا بالخطأ ما تفعله إسرائيل بكل ما يمت إلى الحضارة في لبنان بصلة، وبعلبك في ذلك هي العنوان والرمز وكل الحكاية.

"قلعة بعلبك ليست بخير"... بشير خضر لـ"الانباء الكويتية": كل تاريخنا أصبح بخطر

محليات

العدوان على لبنان

بعلبك

قلعة بعلبك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
للمرة الثانية بـ24 ساعة... حزب الله يستهدف قاعدة بحرية قرب حيفا .. ومطار عسكري "اسرائيلي"
مراسل الجديد: شهيدان جراء الغارة التي استهدفت مبنى سكنياً في بلدة كفرتبنيت

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024