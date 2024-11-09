مولوي يتابع جهود إخماد حريق الحمرا

كما أجرى مولوي اتصالًا مع محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، طالبًا مؤازرة فوج إطفاء بيروت في عملية الإخماد ومساعدة المواطنين العالقين في الأبنية المجاورة.

وفي ختام المتابعة، توجه مولوي بالشكر إلى كافة عناصر الإطفاء والمواطنين الذين سارعوا إلى تقديم المساعدة في هذه الأزمة.