مولوي يتابع جهود إخماد حريق الحمرا
تابع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في اتصال هاتفي مع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، الجهود المبذولة لإطفاء الحريق الذي اندلع في موقف للسيارات في منطقة الحمرا نتيجة احتراق مولد كهربائي. وقد أعطى مولوي التوجيهات اللازمة للاسراع في إخماد النيران ووقف تمددها إلى السيارات والأبنية المجاورة.
كما أجرى مولوي اتصالًا مع محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، طالبًا مؤازرة فوج إطفاء بيروت في عملية الإخماد ومساعدة المواطنين العالقين في الأبنية المجاورة.
وفي ختام المتابعة، توجه مولوي بالشكر إلى كافة عناصر الإطفاء والمواطنين الذين سارعوا إلى تقديم المساعدة في هذه الأزمة.