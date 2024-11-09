السيطرة على حريق الحمرا وإنقاذ السكان بعد تدخل سريع

بعد جهود مكثفة، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة الحمرا نتيجة احتكاك كهربائي في أحد المولدات ضمن منطقة سكنية، حيث أعلن مدير عام الدفاع المدني، العميد ريمون خطار، بأن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد النيران ودخلوا الشقق المحيطة للتأكد من سلامة السكان وعدم وجود أي حالات اختناق.

وكانت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، قد أوضحت في بيان، أن عملية السيطرة تمت بعد إخلاء السكان من المباني المحيطة بواسطة السلالم، مشيرةً إلى تسجيل عدة حالات اختناق بين السكان جراء استنشاق الدخان الكثيف، حيث نُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج .

إلى ذلك، يعمل عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت على تبريد الموقع لضمان استقرار الوضع ومنع أي اشتعال جديد في المنطقة.

وكان رجال الإطفاء قد بذلوا جهوداً كبيرة في الساعات الماضية للحد من انتشار النيران، وتمكنوا من إنقاذ عدد من السكان الذين كانوا عالقين في أحد المباني المجاورة لموقع الحريق.

وقد اندلع في ساعات الصباح الأولى حريق كبير في موقف للسيّارات في منطقة الحمراء، بالقرب من مطعم بربر نتج عنه احتراق عدد كبير من السيّارات.

وهرعت إلى المكان سيّارات الإطفاء والدفاع المدني وتعمل على إخماد الحريق الهائل.