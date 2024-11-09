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مراسل الجديد: معلومات أولية عن شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة المجادل
2024-11-09 | 04:29
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مراسل الجديد: معلومات أولية عن شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة المجادل
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