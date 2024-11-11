سلسلة إجتماعات لميقاتي في الرياض: الأولوية لوقف العدوان

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات في الرياض، قبيل عقد القمة العربية الاسلامية بعد ظهر اليوم.

وفي خلال هذه اللقاءات، شدد رئيس الحكومة "على اولوية وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والتوصل الى وقف اطلاق النار".

وطلب "دعم موقف لبنان بوجوب وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة".

وفي هذا الاطار، استقبل ملك الاردن عبد الله الثاني الرئيس ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة الاردنية ووزير الخارجية ايمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ووزير الزراعة عباس الحاج حسن.

وجدد ملك الاردن تأكيد دعمه للبنان في مواجهة المحنة الصعبة التي يمر بها، مشدداً على "استمرار الاردن في دعم الجيش لتمكينه من تنفيذ مهامه في الجنوب".

وقد شكر رئيس الحكومة الملك عبدالله على وقوفه الدائم الى جانب لبنان ودعمه على الصعد كافة.

والتقى رئيس الحكومة ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح و"تم بحث العلاقات الثنائية وتجديد وقوف الكويت الى جانب لبنان على الصعد كافة".

وشكر رئيس الحكومة ولي عهد الكويت على "وقوف بلاده الى جانب لبنان".

كما اجتمع رئيس الحكومة مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، في حضور الوزيرين بو حبيب والحاج حسن والوفد العراقي المرافق.

وقد عبّر الرئيس ميقاتي عن "شكر العراق لوقوفه الدائم الى جانب لبنان".

بدوره، أشار الرئيس السوداني إلى أنه في صدد ارسال مساعدات عاجلة لدعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة".

وعقد رئيس الحكومة اجتماعا مع رئيس وزراء ماليزيا أنور ابراهيم في حضور الوزيرين بو حبيب والحاج حسن.

وفي خلال الاجتماع، شكر رئيس الحكومة نظيره الماليزي على "مساهمة بلاده الفاعلة في اطار قوات اليونيفيل جنوب لبنان"، كما طالب "بالضغط لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان".

واشار رئيس وزراء ماليزيا الى أن "بلاده بصدد تقديم مساهمة مالية للبنان لدعمه في الظروف الصعبة التي يمر بها".



