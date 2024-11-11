الصحة اللبنانية تعلن حصيلة أوّلية للغارة على عكار

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه أن غارة العدو الإسرائيلي على منطقة عين يعقوب في عكار أسفرت في حصيلة أولية عن سقوط 8 شهداء وإصابة 14 عشر شخصاً بجروح