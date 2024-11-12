ميقاتي: الحكومة ملتزمة تطبيق القرار 1701

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا مساء اليوم في السرايا، بحضور المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وقائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال ارولدو لازارو.

وخلال الاجتماع أكد لاكروا أن "زيارته للبنان هي للتعبير عن التضامن مع لبنان وشعبه"، مقدّراً "موقف الدولة اللبنانية الرافض للاعتداءات على قوات اليونيفيل".



وجدد التأكيد أن "الامم المتحدة تبذل جهوداً مكثفة مع الاطراف كلفة لتحقيق وقف إطلاق النار"، مشدداً على أهمية تطبيق القرار 1701 باعتباره الحل الوحيد للوضع في الجنوب".



وشدد على"اهمية التعاون بين اليونيفيل والجيش".



بدوره عبّر رئيس الحكومة عن شكره لزيارة السيد لاكروا وعن امتنانه لقوات اليونيفيل وإصرارها على الصمود في مواقعها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها".



وقال أن "الحكومة ملتزمة تطبيق القرار الاممي 1701 وتدعم التعاون الكامل بين الجيش واليونيفيل".



وكان رئيس الحكومة اجتمع قبل ذلك مع المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت.