وكيل الأمين العام للأمم المتحدة تفقد مواقع عدة لليونيفيل جنوباً

وقام بزيارة موقع اليونيفيل 1-26 في المنصوري ومقر قيادة اليونيفيل في الناقورة، حيث تحدث إلى جنود حفظ السلام الذين أصيبوا في هجمات مباشرة وتبادل لإطلاق النار.وقام لاكروا بزيارات المواقع التالية:* مركز المراقبة الذي تم إطلاق النار عليه من قبل دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي في 10 أكتوبر/تشرين الاول 2024، مما أدى إلى إصابة اثنين من قوات حفظ السلام الإندونيسية.* مركز المراقبة الذي أصيب فيه اثنان من حفظة السلام السريلانكيين جراء انفجار قريب مجهول المصدر في 11 أكتوبر/تشرين الأول.* الموقع الإندونيسي الذي أصيب بصاروخ كاتيوشا محتمل من حزب الله في 14 أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمركبة وبعض أماكن السكن.* ورشة عمل المركبات الثقيلة التي أصيبت بصاروخ محتمل من حزب الله في 29 أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى إصابة قوات حفظ سلام نمساوية.كما التقى بحفظة السلام المدنيين الذين يواصلون دعم عمل البعثة في الناقورة وكبار قادة البعثة، حيث أعرب عن امتنانه للموظفين العسكريين والمدنيين في اليونيفيل لتفانيهم والتزامهم.