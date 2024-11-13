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محليات

فيديو - رسالة الأمين العام لحزب الله الى المقاومين في الميدان

2024-11-13 | 12:05
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فيديو - رسالة الأمين العام لحزب الله الى المقاومين في الميدان
فيديو - رسالة الأمين العام لحزب الله الى المقاومين في الميدان


رسالة من الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى المقاومين:

"بسم الله الرحمن الرحيم 
أحبائي أولي البأس، وأنوار الهداية في المقاومة الإسلامية. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
تلقيت رسالتكم النورانية، أيها الثابتون في الأرض، الشامخون في السماء. 
قرأت في طيّاتها عشق الرسالة والرسول، والولاية، والولي، ودرب الحسين (ع)، والوفاء لسيّد شهداء الأمة قائدنا الأمين الأسمى سماحة السيد حسن نصر الله (رضي الله عنه)، والراية المرفوعة للمجاهدين والشهداء. 
رأيت فيها إيمانكم بتحرير القدس وأرضنا المحتلة... 
وشموخ عزّتكم ترفعون بها أهلنا وأحبّتنا... 
وبأس مواجهتكم تُحصّن صمودنا وتُحقّق نصرنا بهزيمة عدوّنا... 
وصرختكم بالنار من أجل سيادتنا واستقلالنا... 
وعطاءات دمائكم تصنعون مستقبل أجيالنا ووطننا... 
هي كل الخيرات على أيديكم، قال تعالى: 
"لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون" (التوبة 88) 
أحبّائي... 
تصدّون العدو بجباهكم، وتطردونهم بِوقع نعالكم... 
أنتم القوّة في مواجهة الجبروت والطغيان... 
أنتم الرؤوس المرفوعة تكسر الذلّ والإستسلام... 
أنتم الإباء تُزلزلون أركان الصهيونية... 
أنتم أمواج الخير تُسقطون عربدة الشرّ... 
أنتم مستقبلنا الواعد يا صخور الصمود وثبات الأرض... 
أنتم ماء حياتنا، ونور طريقنا إلى سعادتنا... 
أُقبّل أياديكم والأرض التي داستها أقدامكم... 
وأُقبّل جباهكم وطلقات الرصاص تنحر أعداءكم... 
يا أولي البأس كيف تماهيتم بعشق الله تعالى فمدّكم بأنواره... 
كيف أدّيتم صلواتكم فتضاعفت قوّتكم وانطلقت صواريخكم وطائراتكم تُزلزلهم... 
كيف اقتحمتم غمار الموت وبقيتم تُواجهون... 
كيف تخليّتم عن كل شيء فربحتم الأفضل من كل شيء... 
كيف تُقاومون وتزرعون الأمل فينا... 
ما أروعكم تُحبّون الحياة العزيزة... 
وما أعظمكم لا تقبلون إلا إحدى الحسنيين... 
لي الفخر أن أكون معكم على نهج الأمين المؤتمن (قدّس سرّه) 
وهنيئًا لمن نَهل من عطاءات شهدائكم، وعنفوان جهادكم وتفانيكم وإخلاصكم... 
كل الأنظار مُتّجهة إلى مقاومتكم يا رجال الله في الميدان، يا رجال حزب الله... 
يا إكسير الحياة العزيزة... 
أشكر الله تعالى أن اختارني واحد منكم... 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته... 
أخوكم نعيم قاسم".
 

فيديو - رسالة الأمين العام لحزب الله الى المقاومين في الميدان

محليات

حزب الله

نعيم قاسم

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إشتباك من مسافة صفر.. مقتل ضابط و5 جنود من لواء غولاني في الجنوب
14:04

إشتباك من مسافة صفر.. مقتل ضابط و5 جنود من لواء غولاني في الجنوب

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن مقتل ضابط وخمسة جنود من لواء غولاني في اشتباك عنيف وقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان. ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، فقد لقي الجنود الستة مصرعهم في معركة قريبة المدى مع مقاتلين من حزب الله.

14:04

إشتباك من مسافة صفر.. مقتل ضابط و5 جنود من لواء غولاني في الجنوب

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن مقتل ضابط وخمسة جنود من لواء غولاني في اشتباك عنيف وقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان. ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، فقد لقي الجنود الستة مصرعهم في معركة قريبة المدى مع مقاتلين من حزب الله.

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