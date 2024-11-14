بشرى سارة بشأن الكهرباء.. العراق يوافق على طلب لبنان

‎وشكر فيّاض العراق شعباً وقيادةً على استمرارية وإستدامة مساعدته ووقوفه الى جانب لبنان في جميع الظروف الصعبة إن كانت إقتصادية او أمنية كما هو الحال اليوم في ظل الحرب الهمجيّة التي يخوضها العدو الاسرائيلي على لبنان، وسيسعى بمتابعة شخصيّة منه مع الحكومتين العراقية واللبنانية، لوضع ما تمّت الموافقة عليه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.‎تجدر الاشارة الى أنّ كمية ١،٥ مليون طن المذكورة في الاتفاقية قيد التنفيذ حالياً تمكّن التغذية المستدامة للمرافق العامة و التغذية للمستهلكين بمعدّل يتراوح بين ٤ و٦ ساعات يومياً، في حين أنه اذا ما تمّت زيادة الكميات في العقد الجديد لتصل الى ٢ مليون طن سنوياً فان هذا المعدّل يمكن أن يصل الى ما بين ٥ و٨ ساعات يومياً.ويُذكر من جهةٍ اخرى انه مع وصول شحنة الغاز اويل إلى لبنان المتوقع غداً والتي تزن 40 الف طن، وتُستتبع بشحنةٍ ثانية مماثلة تزن 40 الف طن، وتصل في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، سيتوفر لدى مؤسسة كهرباء لبنان مخزوناً مريحاً من الوقود يكفي لمدة تتجاوز الشهر.