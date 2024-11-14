حزب الله يدين إستهداف مبنى قناة طه للأطفال: انتهاك سافر لكل المواثيق الدولية

صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي: "تُدين العلاقات الإعلامية في حزب الله الإعتداء الوحشي والهمجي الذي ارتكبه العدو الإسرائيلي باستهدافه مبنى قناة طه للأطفال وتدميره، في محاولة لطمس الصوت الذي يسعى لإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال الأبرياء ورسم البسمة على وجوههم بعد إمعانه باستهداف الأطفال والرضع والمدارس ودور الحضانة"