مقدمة النشرة المسائية

ولم يكدْ بنيامين نتنياهو يضمِّدُ قلبَه المكسور حتى أصيبَ "بفتق" في الشمال بحدثٍ أمنيٍّ صعبٍ جداً وإلى أن تنكشِفَ تفاصيلُه كان إجرامُ العدو يردُّ ثأرَه بالمدنيين ويشنُّ غاراتٍ كثيفةً جنوباً وبقاعاً أَوقعت عشراتٍ بين شهيدٍ وجريح في حي الشعب ببعلبك ووقع أعنفُ الغارات على الضاحية الجنوبية حيث قَبَضَ "مهرّجُ الجيش" على زمنِها وجَعل له رزنامةَ استهدافٍ بين فجرٍ ونهارٍ وليل وعلى توقيت غدرِه وسَّعَ رُقعةَ الأحياءِ المستهدَفة في الشياح وشوارعِها فاتَّكَأ مارون مسك على عبد الكريم الخليل وما يتفرعُ عنهما من مساكنَ شعبيةٍ وبيوتٍ متلاصقة ومحالَّ متراصِفة وكلُّها لا تزال تَحتضنُ ذكرياتِ وأصواتَ أصحابِها هي الهمجيةُ بأبشعِ صُورِها حَوَّلت قلبَ الضاحيةِ واطرافَها وريفَها إلى أكوامٍ من دمارٍ ورماد بعد إيلامٍ وثَّقه جيشُ الاحتلال باعترافِه بمقتل مئةٍ واثنينِ وتسعينَ ضابطاً منذ بداية الحرب وواحدٌ من كلِّ أربعةِ قتلى برتبة قائد إضافة إلى مقتلِ أربعةِ قادةِ ألوية فيما ذكرت إذاعةُ جيش الاحتلال أنَّ الجيش حَفَرَ ستَّمِئةِ قبرٍ جديدٍ للجنود في المَقبرة العسكرية بجبل هرتسل في القدس المحتلة وأولُ نزيلٍ سُجل اليومَ بمقتل قائدِ فصيلٍ في الكتيبة 51 بلواء غولاني وجنديٍّ في معاركِ جنوب لبنان إضافة إلى إصابةِ ضابطٍ بجروحٍ خطيرةوبعد مَقْتَلَةِ مثلث بنت جبيل عيناثا وعيترون تقدَّمَ العدوُّ اليومَ على مِحور طير حرفا-شَمَع فدارتِ اشتباكاتٌ معَ المقاومة لاكثرَ من ساعتين تراجَعت في نهايتِها قواتُ جنودِ الاحتلال وأَعادتِ التمركزَ عند مثلث طيرحرفا- الجِبَّيْن- شِيحين وما بين الصواريخِ والمسيّراتِ وصفّاراتِ الإنذار في المستوطَنات حلّت صفاراتُ الانذارِ السياسيةُ في واشنطن وتل ابيب وانقَطَع صوتُها في بيروت التفاؤلُ عمَّ الجبهةَ الضاربة ..والحذَرُ ساد لبنانَ الذي لم يكنْ قد تبلَّغَ بعد مُسَوَّدةَ الاتفاق ومعَ ذلك مَنَحَته قنواتٌ اسرائيليةٌ مُهلةَ اربعٍ وعشرين ساعةً للرد على مقترح وقف اطلاق النار وتوزعتِ القوى الاسرائيليةُ على مَحاورَ عدة: فبنيامين نتنياهو غارقٌ بتحضير دُفوعِه الشكلية أمام محكمةِ الفساد بعد التحقيقِ معَ رئيسِ ديوانِه بتُهمة التلاعبِ بالوثائقِ وبالتسريبات ووزيرُ حربه يَبيعُ الأوهامَ للجيش في "عزا" قتلى الكمين ويصعدُ بأهدافٍ اصطدَمت بالحافَّة الأمامية أما وزيرُ الطاقة فنَقلت عنه رويترز قولَه: نحن الآنَ أقربُ للتوصلِ الى اتفاقٍ لإنهاء القتال بلبنان وإبعادِ حزبِ الله عن الحدود والقناةُ الثانيةَ عَشْرَةَ العبرية امهَلَتنا يوماً واحداً للرد في المقابل نَشر موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أنْ لا موعدَ لعودة هوكشتاين إلى بيروت وأمام هذا السِّرب فإن اموس هوكشتاين يغرِّدُ وحيداً خارجَ السِّرب في مربّع التفاؤل والمعنيون في إدارة ترامب سِيَرُهم تكشِفُ أهواءَهم وأعلنوا أنهم بانتظار تطبيقِ سياسة ترامب وبحُكم الإرث الذي يحملُه الرئيسُ المنتخب والسِّجِلُّ الحافلُ لصالح إسرائيل فلا بوادرَ لتسويةٍ عادلة واتفاقياتٍ تعطي كلَّ ذي حقٍّ حقَّه يبقى أن يخرُجَ بيانُ قِمة الرياض الأخيرة من بين السطور إلى أرضِ التطبيق بعدما سَجَّل موقفاً متقدماً بأغلبية عربٍ ومسلمينَ وأفارقةٍ يشكلون النِّصفَ زائداً واحداً في الجمعية العامة للأمم المتحدة والذهابَ إلى آخِرِ الطريق في طرح تعليقِ عضوية إسرائيل في الجمعية والتمسكِ بالقرارات المتخذة كي لا يبقى "حكي بيانات".