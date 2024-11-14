عقب الغارة الإسرائيلية على مركز للدفاع المدني في دورس.. أول بيان صادر عن المديرية!

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، البيان التالي:

"تعرض مركز الدفاع المدني في دورس - قضاء بعلبك لغارة إسرائيلية أدت إلى تدمير المركز بشكل كلي اثناء تواجد عدد من العناصر في الداخل على اهبة الاستعداد لتلقي نداءات الإغاثة والتدخل الفوري لتقديم المساعدة للمواطنين".



وأضاف البيان، أنه "وفي حصيلة أولية لعمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في الموقع المستهدف، التي تنفذ من قبل المراكز المجاورة بإشراف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار وبمتابعة حثيثة من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ، فقد استشهد ٨ عناصر من عديد مركز دورس العضوي - بعلبك الإقليمي وجرح ٣ عناصر تم نقلهم الى مستشفى بعلبك الحكومي لتلقي العناية الطبية اللازمة".



وختم البيان، "لا تزال عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة مستمرة حتى الساعة، للعثور على كافة المفقودين".