الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"استهداف الشياح رسالة مباشرة إلى بري".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟

2024-11-15 | 00:35
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;استهداف الشياح رسالة مباشرة إلى بري&quot;.. ماذا في أسرار صحف اليوم؟
"استهداف الشياح رسالة مباشرة إلى بري".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟

النهار

سجّل حضور لافت لممثل طلاب “القوات اللبنانية” في اللقاء الذي دعت اليه حركة “أمل” في منزل الرئيس نبيه بري في شارع بربور وجلوسه الى يمين ممثل الحركة مع مختلف الاحزاب التي تعارض “القوات”.

توقفت اعمال عدد كبير من المحاكم جنوباً وبقاعاً وفي بعض اماكن جبل لبنان ما ادى الى تعطل مصالح المواطنين وهو ما اضطر مجلس القضاء الاعلى الى تكليف من يلزم، من قضاة آخرين لتأمين تسيير العمل القضائي في حالة تعذّر حضور القاضي المعني كذلك استحداث مكتب في قصر عدل بيروت بالنسبة لمحافظة النبطية، وفي قصر عدل زحلة بالنسبة لمحافظة بعلبك، وذلك بهدف البت بالأمور الملحّة والضروريّة المستعجلة، وكذلك طلبات تخلية السبيل.

يُنقل عن مسؤولين في لجان الإغاثة وسواهم، بأن طلبات الأحزاب لتلقي الدعم والمساعدة للنازحين، هي على مدار الساعة، خصوصاً مع بداية فصل الشتاء حيث التركيز يجري على وسائل التدفئة.

في ظل اجواء الحرب وتأجيل كل الاستحقاقات يجري التواصل ما بين الجامعات الخاصة وعدد من الأحزاب لعدم المطالبة بإجراء انتخابات مجالس طالبية تجنباً لأي حساسيات بين الطلاب قد تؤدي الى مواجهات وارباكات للقوى الأمنية.

اللواء

تطمئن جهات مالية الى انتظام الوضع العام، لجهة سلاسة العلاقة بين أطراف القرار: المالية، المركزي، والمصارف العاملة.

حسب مصدر اقتصادي، فإن استمرار الحرب في الجنوب لوقت طويل من شأنه ان يؤدي الى حداث أنشطة  اقتصادية بالنسبة للفاعليات التي هجرت من مدنها وقراها.

تبدّل دولة اقليمية من موفديها الى بيروت بما يتلاءم مع طبيعة المهمة، من زاوية التأكيد على إمساكها بزمام المبادرة.

الجمهورية

تبيّن أن تسجيل الطلاب السوريين في لبنان انخفض من 200 ألف طالب إلى ،110 بعد عودة 360 ألف نازح إلى بلادهم

علق مسؤول كبير صاحب خبرة طويلة في المفاوضات متفائلا بحذرعلى مقترح جديد: لا تستبقوا…

عقد اجتماع وصف بالمهم جداً ليل أمس بين جهتين بارزتين وجرت مناقشة دقيقة وعميقة لاقتراح يمكن البناء عليه.

نداء الوطن

أحصت جهة حزبية في الجبل بلوغ عدد النازحين فيه نحو مئة وسبعين ألف نازح، وهو عدد يفوق عدد أهالي الجبل.

اعتبرت مصادر سياسية أن استهداف منطقة الشياح بالغارات، رسالة مباشرة إلى الرئيس نبيه بري باعتبارها منطقة نفوذ تابعة لـ “حركة أمل”، كما استهدفت مدينة صور التابعة سياسياً لبري .

أبدى رجل دين سنّي امتعاضه من تشبيه الشيخ نعيم قاسم بنبيّ الله موسى، من خلال اقتباس آية قرآنية في رسالة البيعة لمقاتلي “الحزب” وإسقاطها عليه، مستغرباً برودة جمهور وسائل التواصل الاجتماعي حيال الإسقاط الجدلي مقابل سورة .

"استهداف الشياح رسالة مباشرة إلى بري".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟

محليات

لبنان

أخبار محلية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديداً منطقة الغبيري بعد تهديد وجهه المتحدث باسم جيش العدو في ساعات الصباح الأولى
بالفيديو - مجزرة في دورس- بعلبك جراء غـارة على مركز الدفاع المدني

اقرأ ايضا في محليات

بالصور - تهديد إسرائيلي جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية
02:50

بالصور - تهديد إسرائيلي جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية

وجه جيش العدو تهديداً جديداً إلى سكان الضاحية الجنوبية في تغريدة عبر إكس، جاء فيها: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: برج البراجنة والغبيري، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب"

02:50

بالصور - تهديد إسرائيلي جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية

وجه جيش العدو تهديداً جديداً إلى سكان الضاحية الجنوبية في تغريدة عبر إكس، جاء فيها: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: برج البراجنة والغبيري، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب"

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024