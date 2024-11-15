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محليات

حزب الله يدين استهداف مبنى إذاعة الرسالة في الضاحية: جزء من سلسلة الإرهاب الممنهج

2024-11-15 | 02:29
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حزب الله يدين استهداف مبنى إذاعة الرسالة في الضاحية: جزء من سلسلة الإرهاب الممنهج
حزب الله يدين استهداف مبنى إذاعة الرسالة في الضاحية: جزء من سلسلة الإرهاب الممنهج

بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله:

تُدين العلاقات الإعلامية في حزب الله الإستهداف الصهيوني المتعمّد لمبنى إذاعة الرسالة في الضاحية الجنوبية، وتُعبّر عن تضامنها الكامل مع المؤسسة وإدارتها والعاملين فيها. 
إنّ هذا العدوان السافر وما قبله من استهدافٍ للمؤسسات الإعلامية والصحافيين ليس إلا جزءاً من سلسلة الإرهاب الممنهج لإسكات الصوت المقاوم ومحاولة العدو البائسة لقمع الإعلام الحر من فلسطين إلى لبنان.
إنّنا على ثقة أنّ هذا العدوان لن يُثني القنوات المقاومة والحرة والشريفة من مواصلة دورها ورسالتها في فضح جرائم العدو الإسرائيلي، ونُطالب جميع المؤسسات الإعلامية والتجمعات المهنية والنقابية والقانونية، الدولية والعربية، ‏بإدانة هذا العدوان الصهيوني الصارخ وفضح الممارسات الإجرامية التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏بحق وسائل الإعلام والإعلاميين.‏
حزب الله يدين استهداف مبنى إذاعة الرسالة في الضاحية: جزء من سلسلة الإرهاب الممنهج

محليات

حزب الله

لبنان

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Aljadeed
حزب الله: ندين الاستهداف الصهيوني المتعمد لمبنى إذاعة الرسالة في الضاحية الجنوبية إن هذا الاستهداف ليس إلا جزءاً من سلسلة الإرهاب الممنهج لإسكات الصوت المقاوم
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