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محليات

"نتنياهو يخوض حرباً بلا نهاية".. هذا ما نشرته هآرتس!

2024-11-15 | 04:13
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&quot;نتنياهو يخوض حرباً بلا نهاية&quot;.. هذا ما نشرته هآرتس!
"نتنياهو يخوض حرباً بلا نهاية".. هذا ما نشرته هآرتس!

يبدو أن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يخوض حرباً "لا نهاية لها" في الشرق الأوسط، بحسب تحليل جديد نشرته صحيفة "هآرتس"، في ظل استمرار الهجمات الدامية والمدمرة في قطاع غزة ولبنان.

ورأت صحيفة هآرتس، أنه "ليست لديها أي نية للاعتماد على الدبلوماسية، والحرب التي يخوضها نتنياهو تبدو مستمرة إلى الأبد".

وترى "هآرتس" أن استمرار الحرب، لا سيما في قطاع غزة، يخدم البقاء السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنه "من الصعب تصديق أن الحرب ستنتهي طالما نتنياهو هو من يتخذ القرارات".

كما أشارت إلى رد مكتب نتنياهو على تصريح آخر للواء في قوات الاحتياط نيتسان ألون، وهو قائد مجموعة الاستخبارات الإسرائيلية لتحديد مواقع الرهائن في قطاع غزة، الذي حذر من أن "الوقت ينفد والوضع يتدهور" بالنسبة للرهائن.

إلا أن مكتب نتنياهو اعتبر أن ما يقوله ألون "كذبة أخرى"، في إشارة إلى أنه على الأغلب لن يمضي قدما في صفقة رهائن.

وتخدم الحرب مصالح نتنياهو الشخصية، وفقا لـ"هآرتس"، وتساعده على التهرب من 3 مخاطر تهدد استمرار حكمه، وهي:

- الانتخابات المبكرة التي يخشى خسارتها.
- تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الإخفاقات التي سمحت بوقوع هجوم السابع من أكتوبر 2023.
- بدء شهادته في محاكمته الجنائية بداية شهر كانون الاول المقبل، بعد أن رفضت محكمة منطقة القدس، طلبه تأجيلها.

وتقول الصحيفة إن "انتشار الجيش الإسرائيلي على الأرض في قطاع غزة يشهد على خططه للبقاء هناك لفترة طويلة".

ويبني الجيش طرقاً واسعة وينشئ قواعد دائمة كبيرة مجهزة ببنية أساسية طويلة الأجل، كما تم تقسيم الجزء الشمالي من قطاع غزة إلى أقسام، يحاصرها الجيش الإسرائيلي ويسيطر على جميع مخارجها.

وترى "هآرتس"، أن "هذا سلوك جيش يقدر أن قواته ستنتشر في قطاع غزة حتى عام 2025 على الأقل، وليس جيشاً ينتظر صفقة رهائن ووقف إطلاق نار وانسحاب كامل في أي لحظة".

كما لمحت إلى أن "الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لم يظهر ذرة من التعاطف مع الفلسطينيين، بينما قواعد الحرب بموجب القانون الدولي لا تهمه على الإطلاق".
 
"نتنياهو يخوض حرباً بلا نهاية".. هذا ما نشرته هآرتس!

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