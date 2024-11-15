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محليات

الحريري: لضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته

2024-11-15 | 08:24
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الحريري: لضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته
الحريري: لضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري البيان الآتي:

التقى الرئيس سعد الحريري في أبو ظبي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، بحضور مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والسفير الروسي لدى دولة الامارات تيمور زابيروف، وشارك في اللقاء مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الاوضاع في المنطقة في ضوء العدوان الاسرائيلي على لبنان وغزة، وأكد الرئيس الحريري على ضرورة وضع حد للعدوان الاسرائيلي الهمجي على لبنان الذي يستهدف المدنيين والمؤسسات الانسانية والصحية.

وشدد الرئيس الحريري خلال اللقاء، على ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار والتطبيق الكامل  للقرار الدولي 1701 بكل مندرجاته من قبل الطرفين.

ورفض الرئيس الحريري أي تدخل خارجي بشؤون لبنان الداخلية واستخدامه كصندوق بريد.

كما تم تبادل وحهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين.
الحريري: لضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته

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