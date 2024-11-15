القومي يرحّب بقرار القضاء الفرنسي بالإفراج عن جورج عبدالله



صدر عن الحزب السوري القومي الإجتماعي البيان التالي:

"يرحّب الحزب السوري القومي الإجتماعي بالقرار الصادر عن القضاء الفرنسي بالإفراج عن المقاوم البطل الرفيق جورج ابراهيم عبدالله رغم التأخير لسنوات طويلة، ورغم الإعتقال التعسّفي الذي مورس بحقّه.

هذا ويرى الحزب أن طول مدّة الاعتقال لم تكن سوى بسبب الضغوط الاميركية والصهيونية، والتي يلمس اليوم الشعب الفرنسي خطأ حكوماتِه التاريخي بدعم كيان الاحتلال.

إن هذه الخطوة، والتي نأمل أن تتكلّل بالنجاح، يجب أن تتابع بمواقف فرنسية واوروبية حازمة في مواجهة الغطرسة والاجرام الصهيونيين.

هذا ويدعو الحزب الحكومة في لبنان بشخص رئيسها نجيب ميقاتي ووزير خارجيتها عبدالله بو حبيب لمتابعة عملية إخلاء سبيل الأسير البطل، كما يدعو الدولة اللبنانية والأحزاب الوطنية لتحضير إستقبال رسمي وشعبي كبيرَين لِمَن قدّم حياتَه خلف القضبان في سبيل بلادِنا وأرضِها وشعبِها".