حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو في مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية

اصدر الإعلام الحربي في حزب الله بياناً نعى فيه مسؤول وحدة العلاقات الإعلامية في الحزب الشهيد الحاج محمد عفيف النابلسي.
اكّدت مصادر إطلعت على مضمون المسودة الاميركية لصحيفة "الجمهورية" انّها تتضمن وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وتراجع حزب الله الى ما وراء مجرى نهر الليطاني وانسحاب القوات الإسرائيلية من القرى التي احتلتها وعودة النازحين اللبنانيين مقابل عودة المستوطنين إلى الشمال.
النهارعلى الرغم من تأكيد وزارة الصحة توافر الأدوية، الا ان صيدليات كثيرة تعاني من نقص في ادوية كثيرة ولا يعلم اذا كان اصحاب شركات الاستيراد يوزعون بكميات قليلة حفاظاً على المخزون.يتوالى فتح مزيد من المحال التجارية والمطاعم في مناطق النزوح، بعد تزايد عدد النازحين، مما خلق حركة اقتصادية فاعلة شملت الى اهالي المناطق النازحين أيضاً الذين بدأ عدد منهم نقل مخزونه من محال في البقاع والجنوب الى متاجر مستحدثة.