عاجل
مراسل الجديد: استهداف دبابة ميركافا اسرائيلية بصاروخ موجه في بلدة شمع بعد تجدد المواجهات فيها
مراسل الجديد: استهداف دبابة ميركافا اسرائيلية بصاروخ موجه في بلدة شمع بعد تجدد المواجهات فيها
وزير الداخلية بسام المولوي لـ الجديد: نأمل أن تكون هذه آخر جولات التصعيد قبل وقف النار لكننا نتطلع لذلك بحذر
وزير الداخلية بسام المولوي لـ الجديد: نأمل أن تكون هذه آخر جولات التصعيد قبل وقف النار لكننا نتطلع لذلك بحذر
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
18 o
AlJadeedTv
البقاع
12 o
AlJadeedTv
الجنوب
19 o
AlJadeedTv
الشمال
19 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
14 o
AlJadeedTv
كسروان
18 o
AlJadeedTv
متن
18 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

هوكستين راجع!

2024-11-18 | 12:57
views
مشاهدات عالية
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
هوكستين راجع!
هوكستين راجع!

نفحة التفاؤل التي سادت الأجواء التفاوضية اللبنانية من الرئاستين الثانية والثالثة، سرعان ما أحدثت بلبلة في ربع الساعة الأخيرة، فالموفد الأميركي آموس هوكستين أرجأ زيارته إلى لبنان التي كانت متوقعة الثلاثاء، لكنه في الوقت عينه لم يلغها بشكل نهائي.

 مصادر رسمية متابعة أكدت للجديد أن "الزيارة لم تكن مؤكدة في الموعد الذي تداولت به وسائل الاعلام، حيث لم يكن لهوكستين أي مواعيد لا في عين التينة ولا في السرايا الحكومية، لكنه سيزور لبنان قريباً جداً".
المصادر أكدت أن "الاتفاق لم يكن يتضمن أي بنود مفخخة"، مشيرة إلى أن "كل البنود كانت قابلة للتفاوض والحل، إلا في حال كانت لدى نتنياهو نوايا سيئة تشبه طريقة تعامله مع مفاوضات غزة".

وبينما كان الطرف اللبناني يتجه إلى رمي الكرة في الملعب الاسرائيلي، نقلت إذاعة جيش العدو عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "شرطه للمضي بمفاوضات التسوية مع لبنان، التي تتضمن إبعاد حزب الله عن الحدود، وإغلاق خط الإمداد عبر الحدود السورية، بالإضافة إلى الحفاظ على حرية العمل في لبنان. وهنا توقفت المصادر الرسمية لتنفي للجديد أن تكون مسودة الاتفاق التي تسلمها لبنان، متضمنة هذا البند، وقالت: ما حدا سمع بهالحكي".

في الموازاة، أشارت المصادر إلى "أن فكرة اللجنة التي يفترض أن تتولى مهمة متابعة تطبيق الاتفاق، منبثقة من اتفاق نيسان عام 1996، فيومها تم تشكيل مجموعة مراقبة مؤلفة من الولايات المتحدة، فرنسا، سوريا، لبنان وإسرائيل، لمراقبة تطبيق التفاهم الذي شكل هدنة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، واليوم اللجنة التي من المفترض أن تراقب تطبيق الاتفاق المرتكز على القرار 1701، لا يمانع لبنان بأن تضم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا إلى جانب دولة عربية لم يتم تحديدها بعد".
 
هوكستين راجع!

محليات

اسرائيل

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الإعلام الحربي في حزب الله نعى الشهيد محمد عفيف: مضى شهيدنا العزيز الى حيث أحب
"الجمهورية": هذا ما تتضمنه المسودة الاميركية

اقرأ ايضا في محليات

بري تعليقاً على إرجاء زيارة هوكستين: قائمة في موعدها!
14:11

بري تعليقاً على إرجاء زيارة هوكستين: قائمة في موعدها!

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري للشرق الأوسط، أن "زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكستين إلى بيروت في موعدها الثلاثاء"، مستغرباً "كل ما أشيع عن إلغائها وتسبب في تبديد التفاؤل الذي ساد الأجواء الإيجابية التي يبنى عليها لتقديم الحل السياسي على الخيار العسكري".

14:11

بري تعليقاً على إرجاء زيارة هوكستين: قائمة في موعدها!

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري للشرق الأوسط، أن "زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكستين إلى بيروت في موعدها الثلاثاء"، مستغرباً "كل ما أشيع عن إلغائها وتسبب في تبديد التفاؤل الذي ساد الأجواء الإيجابية التي يبنى عليها لتقديم الحل السياسي على الخيار العسكري".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024