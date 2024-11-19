فيديو - حرفوش يعزف كونشيرتو السلام قي قاعة سيستينو في الفاتيكان

اموس هوكستين في بيروت.. مرادفٌ لانطلاق مسارِ وقفِ اطلاق النار / غير انَّ نِقاطَه الثلاثَ عَشْرةَ تَخضع حالياً للتفتيش اللبناني بخطٍّ ساخنٍ مفتوح من عين التينة الى عوكر/./ فلقاءُ الساعتين بين الرئيس نبيه بري والموفدِ الاميركي بحضور الشهودِ من الطرفين انتهى الى اظهارِ الايجابيات واعلانِ هوكستين رسمياً انَّ أمامَنا فرصةً حقيقية لانهاء الصراع ونأمُلُ ان نصلَ الى حلٍّ في الايام المقبلة. وردَّ بري التحيةَ الايجابية بالمِثل قائلاً إنَّ الوضعَ جيدٌ مبدئياً وما تبقَّى لإنجازِه هو بعضُ التفاصيلِ قبل الانتقالِ إلى المرحلة التالية. اما عن الضماناتِ التي تطلُبُها اسرائيل فقال بري: " هي على عاتقِ الأميركيين"/./