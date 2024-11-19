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محليات

الكتائب: نرفض حصر المفاوضات بحزب الله

2024-11-19 | 08:23
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الكتائب: نرفض حصر المفاوضات بحزب الله
الكتائب: نرفض حصر المفاوضات بحزب الله

عقد المكتب السياسي الكتائبي إجتماعاً إفتراضياً برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في المعطيات المتوفرة أصدر البيان التالي:

" 1- لمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاد النائب والوزير بيار الجميّل، يستعيد المكتب السياسي ومعه اللبنانيون التضحيات التي قدّمها في سبيل لبنان وقضيته من دون خوف أو تردد فكرس بشهادته سموّ الالتزام بقضية وطن سيد حر ومستقل، فكان صوته بوصلة وطنية وما زال صداه حتى اليوم.
2- أطلع رئيس الكتائب المكتب السياسي على نتائج زياراته لفرنسا والولايات المتحدة وخلاصة اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين والتي من المتوقع أن يتابعها في الأيام المقبلة، مؤكداً أن هدفها الأساس هو تثبيت مصلحة لبنان في المفاوضات التي تحصل وعدم حصر النقاش بمصلحتي إسرائيل أو إيران وحزب الله، لافتاً إلى أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار وحصر السلاح ليس فقط تطبيقاً للقرارات الدولية بل احتراما للدستور اللبناني، ليصار بعدها إلى بناء دولة القانون والشراكة والمساواة على أسس متينة وثابتة ودائمة.
3- توقف المكتب السياسي بشكل مطوّل حول الأنباء التي تتحدث عن مفاوضات تجري بين إسرائيل وحزب الله بوساطة أميركية مباشرة واتفاقات يتم التحضير لها وبنود مقبولة وأخرى مرفوضة وأجوبة يجب الرد عليها. 
ويسأل حزب الكتائب عمن أعطى الحق للمرشد الإيراني الأعلى ومستشاره للتدخل في المفاوضات وإملاء ملاحظاته أو إعطاء الضوء الأخضر للمضي في وقف إطلاق النار أو الإحجام عنه، في خطوة أقل ما يقال فيها انها وقحة وتعتبر انتهاكاً لأبسط شروط السيادة والكرامة الوطنية.
كما يرفض المكتب السياسي أن يكون حزب الله هو المفاوض الأوحد عبر أي وسيط كان، ويسأل عن مصدر سلطة المفاوضين لقبول أو رفض قرارات ستلزم لبنان واللبنانيين لسنوات الى الأمام، في حين أن مصيرية المرحلة تفرض مساراً لا يخرج عن الأصول الدستورية ولا سيما في غياب رئيس للجمهورية وتحتم إطلاع الرأي العام على حقيقة المداولات.
وفي هذا الإطار يجدد حزب الكتائب مطالبته مشاركة مجلس النواب واطلاعه على تفاصيل الأوراق والبنود المطروحة وإشراكه في القرار فيتمكن من لعب دوره التمثيلي حفظاً لقرار اللبنانيين في السلام بعدما حُجب عنهم عندما أقحموا في الحرب رغماً عنهم.  
كما يشدد المكتب السياسي على ضرورة تطبيق القرارات الدولية بحذافيرها ومندرجاتها وعلى رأسها قرار حصر السلاح بيد الجيش اللبناني من دون سواه.
4- يرحب المكتب السياسي بقرار الأونيسكو منح الحماية المعززة ل 34 موقعا تراثيا في لبنان منعاً لاستهدافها في المعارك الدائرة ويحيي النواب الذين وقعوا العريضة التي طالبت بهذه الحماية الدولية كما الى السلك الدبلوماسي ولاسيما السفير مصطفى اديب الذي سعى الى التوصل لهذا القرار".

الكتائب: نرفض حصر المفاوضات بحزب الله

محليات

حزب الكتائب

الكتائب اللبنانية

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غارة إسرائيلية تغدر باللبنانيين في الشياح فجرًا (فيديو)
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مقدمة النشرة المسائية

اموس هوكستين في بيروت.. مرادفٌ لانطلاق مسارِ وقفِ اطلاق النار / غير انَّ نِقاطَه الثلاثَ عَشْرةَ تَخضع حالياً للتفتيش اللبناني بخطٍّ ساخنٍ مفتوح من عين التينة الى عوكر/./ فلقاءُ الساعتين بين الرئيس نبيه بري والموفدِ الاميركي بحضور الشهودِ من الطرفين انتهى الى اظهارِ الايجابيات واعلانِ هوكستين رسمياً انَّ أمامَنا فرصةً حقيقية لانهاء الصراع ونأمُلُ ان نصلَ الى حلٍّ في الايام المقبلة. وردَّ بري التحيةَ الايجابية بالمِثل قائلاً إنَّ الوضعَ جيدٌ مبدئياً وما تبقَّى لإنجازِه هو بعضُ التفاصيلِ قبل الانتقالِ إلى المرحلة التالية. اما عن الضماناتِ التي تطلُبُها اسرائيل فقال بري: " هي على عاتقِ الأميركيين"/./

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مقدمة النشرة المسائية

اموس هوكستين في بيروت.. مرادفٌ لانطلاق مسارِ وقفِ اطلاق النار / غير انَّ نِقاطَه الثلاثَ عَشْرةَ تَخضع حالياً للتفتيش اللبناني بخطٍّ ساخنٍ مفتوح من عين التينة الى عوكر/./ فلقاءُ الساعتين بين الرئيس نبيه بري والموفدِ الاميركي بحضور الشهودِ من الطرفين انتهى الى اظهارِ الايجابيات واعلانِ هوكستين رسمياً انَّ أمامَنا فرصةً حقيقية لانهاء الصراع ونأمُلُ ان نصلَ الى حلٍّ في الايام المقبلة. وردَّ بري التحيةَ الايجابية بالمِثل قائلاً إنَّ الوضعَ جيدٌ مبدئياً وما تبقَّى لإنجازِه هو بعضُ التفاصيلِ قبل الانتقالِ إلى المرحلة التالية. اما عن الضماناتِ التي تطلُبُها اسرائيل فقال بري: " هي على عاتقِ الأميركيين"/./

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