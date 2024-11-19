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محليات

اليونيفيل تتعرض للإستهداف.. بيان يكشف التفاصيل!

2024-11-19 | 11:49
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اليونيفيل تتعرض للإستهداف.. بيان يكشف التفاصيل!
اليونيفيل تتعرض للإستهداف.. بيان يكشف التفاصيل!

أضدرت قوات اليونيفيل، بياناً جاء فيه:

"اليوم الثلاثاء تعرضت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل ومرافقها للاستهداف في ثلاثة حوادث منفصلة في جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة ستة من قوات حفظ السلام في في إحدى هذه الحوادث.

وقد أصيب أربعة من جنود حفظ السلام الغانيين بصاروخ أثناء تأديتهم لمهامهم - أطلقته على الأرجح جهات غير حكومية داخل لبنان - أصاب قاعدتهم "UNP 5-42" شرقي بلدة رامية. وقد تم نقل ثلاثة من الجرحى إلى مستشفى في صور لتلقي العلاج.

وفي حادث آخر، تعرّض مقر القطاع الغربي لقوات اليونيفيل في شمع لخمسة صواريخ أصابت ورشة الصيانة. ورغم الأضرارالجسيمة التي تعرضت لها الورشة، لم يصب أحد من جنود حفظ السلام بأذى. وتعتبر هذه المرة الثانية التي تتأثر فيها قاعدة اليونيفيل بالاشتباكات المستمرة في المنطقة في أقل من أسبوع. فقد أصابت المقر قذيفة مدفعية حيّة من عيار 155 ملم  في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأخيرا، عندما كانت دورية تابعة لليونيفيل تمر عبر طريق شمال شرق قرية خربة سلم، أطلق مسلح النار على الدورية بشكل مباشر. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين أفراد قوات حفظ السلام في هذا الحادث.

وقد بدأت اليونيفيل تحقيقاتها في كل من هذه الحوادث. كما أبلغت البعثة القوات المسلحة اللبنانية عنها".

وذكرت اليونيفيل مرة أخرى "جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية الجارية بضرورة احترام حرمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وحرمة مبانيها، وأن أنماط الهجمات المنتظمة - المباشرة وغير المباشرة - ضد قوات حفظ السلام يجب أن تتوقف فوراً".

وأضافت إن "أي اعتداء على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والقرار 1701 الذي يشكل أساس ولاية اليونيفيل الحالية".

وختمت "وبالرغم من هذه التحديات وغيرها، فإن قوات حفظ السلام ستظل في جميع مواقعها وستواصل مراقبة انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بشكل حيادي".
اليونيفيل تتعرض للإستهداف.. بيان يكشف التفاصيل!

محليات

اليونيفيل

قوات اليونيفيل

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"نداء الوطن": اسئلة هوكستين لقائد الجيش.. وهذا مع أكده عون
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"نداء الوطن": اسئلة هوكستين لقائد الجيش.. وهذا مع أكده عون

علمت صحيفة "نداء الوطن" أن لقاء الموفد الاميركي آموس هوكستين مع قائد الجيش العماد جوزيف عون أمس ركز على الشق التقني العسكري ودخل الموفد الأميركي مع الاخير بالتفاصيل، خصوصاً أن وقف إطلاق النار وأي تسوية أخرى ستترافق مع بسط الجيش سيطرته على الجنوب والمرافق الأساسية.

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علمت صحيفة "نداء الوطن" أن لقاء الموفد الاميركي آموس هوكستين مع قائد الجيش العماد جوزيف عون أمس ركز على الشق التقني العسكري ودخل الموفد الأميركي مع الاخير بالتفاصيل، خصوصاً أن وقف إطلاق النار وأي تسوية أخرى ستترافق مع بسط الجيش سيطرته على الجنوب والمرافق الأساسية.

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