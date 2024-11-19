من أخطر تجار "كريستال ميث".. توقيف مطلوب عراقي في بيروت

أضاف البيان: "ومن خلال التنسيق بين مكتب مكافحة المخدرات المركزي في الوحدة المذكورة والمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، وذلك بعد صدور بلاغات عن "منظمة الإنتربول" وعن مجلس وزراء الداخلية العرب بحق المدعو د. ا. (من مواليد عام ١٩٨٧، عراقي الجنسية)، وهو يعتبر من أخطر تجار ومهربي "كريستال ميث"، وهي مادة تصنف كأخطر أنواع المخدرات المصنعة في العراق، وتبين تواجده في لبنان.. ونتيجة المتابعة الحثيثة، وبعد عملية مراقبة دقيقة، توصلت دورية من المكتب المذكور إلى تحديد مكان تواجده في أحد الفنادق في محلة الحمراء - بيروت، حيث دهمته وعملت على توقيفه. أجري المقتضى القانوني في حقه، بناء على إشارة القضاء المختص".