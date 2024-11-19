إيطاليا تحمل حزب الله مسؤولية "هجوم" على اليونيفيل
حملت إيطاليا حزب الله المسؤولية عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف، يوم الثلاثاء، مقر الوحدة الإيطالية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). وكان وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، قد اتهم في وقت سابق إسرائيل بشن الهجوم، قبل أن يتراجع عن تصريحاته ويؤكد في وقت لاحق أن "حزب الله" هو المسؤول عن الهجوم.
وفي تصريحات له من بروكسل، وصف كروسيتو الهجوم بـ"غير المقبول"، وقال إنه سيرسل رسالة إلى نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس. لكن مصدراً في وزارة الدفاع الإيطالية أوضح لوكالة فرانس برس أن الوزير لم يكن يمتلك المعلومات الصحيحة حين أطلق تصريحاته الأولى، مضيفاً أن "حزب الله هو المسؤول عن الهجوم".