إيطاليا تحمل حزب الله مسؤولية "هجوم" على اليونيفيل

حملت إيطاليا حزب الله المسؤولية عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف، يوم الثلاثاء، مقر الوحدة الإيطالية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). وكان وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، قد اتهم في وقت سابق إسرائيل بشن الهجوم، قبل أن يتراجع عن تصريحاته ويؤكد في وقت لاحق أن "حزب الله" هو المسؤول عن الهجوم.