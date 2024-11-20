سلسلة بيانات أصدرها حزب الله

صدر عن حزب الله البيانات الآتية:

1- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:30 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 20-11-2024، لطائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع هرمز 450 في أجواء بلدة جبشيت، بصاروخ أرض – جو، وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانيّة.

2- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الأربعاء 20-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولا، بصليةٍ صاروخيّة.

3- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الأربعاء 20-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع رامية الحدودي، بصليةٍ صاروخيّة.

4- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 08:40 من مساء اليوم الأربعاء 20-11-2024، تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.