سلسلة بيانات أصدرها حزب الله

1- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، تصدى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:30 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 20-11-2024، لطائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع هرمز 450 في أجواء بلدة جبشيت، بصاروخ أرض – جو، وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانيّة.
2- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الأربعاء 20-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولا، بصليةٍ صاروخيّة.
3- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الأربعاء 20-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع رامية الحدودي، بصليةٍ صاروخيّة.
4- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 08:40 من مساء اليوم الأربعاء 20-11-2024، تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.