الصحافي فراس حاطوم يرفض المثول أمام المباحث الجنائية بعد شكوى على خلفية "البيجر"

على خلفية تحقيق (غزوة البيجر)الذي عرض على منصة تفاصيل الشهر الماضي تلقيت اتصالاً من رئيس المباحث الجنائية العميد نقولا سعد يعلمني بضرورة المثول امامه غداً لاستجوابي في شكوى مقدمة ضدي من شركة سيرتا التي يرأس مجلس ادارتها السيد هشام عيتاني.

اللافت ان سعد طلب ايضاً حضور نانسي السبع… — Firas Hatoum (@ferashatoum) November 20, 2024

أضاف: "اللافت أن سعد طلب ايضاً حضور نانسي السبع ( التي لم تشارك في اعداد التقرير).. بأي حال هذه الدعوى كان قد سبقها محاولة تواصل وعرض مبلغ مالي لقاء وقف العمل على هذا الملف ".وأكمل: "أياً يكن ومع تأكيدي التام على ضرورة أن يكون المواطنون وفي مقدمتهم الصحافيين تحت سقف القانون إلا أني وتمسكاً بقناعتي بأن الصحافي يمثل إن كان الأمر متعلقاً بعمله امام محكمة المطبوعات وليس اأمام الضابطة العدلية، فإنني ومع جزيل الاحترام للجهة المستدعية لن احضر جلسة الغد".