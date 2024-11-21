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محليات

هجمات صاروخية لحزب الله تطال تجمعات لجيش العدو

2024-11-21 | 02:45
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هجمات صاروخية لحزب الله تطال تجمعات لجيش العدو
هجمات صاروخية لحزب الله تطال تجمعات لجيش العدو

أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجيش العدو في مواقع ومناطق عدة.

فقد اصدر الحزب بياناً جاء فيه: "استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة  صباح اليوم الخميس 21-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة". 
كما اعلن في بيان آخر استهداف تجمع لقوّات جيش العدو صباح اليوم في موقع هضبة العجل شمالي مستوطنة كفاريوفال بصلية صاروخيّة، واعلن ايضاً في بيان ثالث استهداف تجمع لقوّات العدو عند بوابة العمرا جنوبي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة.
هجمات صاروخية لحزب الله تطال تجمعات لجيش العدو

محليات

حزب الله

العدو

العدوان على لبنان

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