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محليات

احباط عمليّة تهريب كميّة كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى خارج الأراضي اللبنانيّة

2024-11-21 | 06:03
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احباط عمليّة تهريب كميّة كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى خارج الأراضي اللبنانيّة
احباط عمليّة تهريب كميّة كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى خارج الأراضي اللبنانيّة

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي في بيان انه "في سياق المُتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بعمليّات تهريب المخدرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة لمكافحة تلك الآفة على جميع الأراضي اللبنانيّة، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام أحد المطلوبين بالتحضير لإرسال شحنة مخدّرات من لبنان إلى قبرص."

واضاف البيان "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تم ضبط الشحنة أثناء التحضير لشحنها، وهي عبارة عن "فرن مناقيش". وبعد الكشف عليه، عُثِرَ بداخله على كمية /28/ كلغ من حبوب الكبتاغون المخدِّرَة.

   بعد المتابعة، توصّلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد مكان صاحب الشحنة، حيث تمّ توقيفه بكمين مُحكم، وتبيّن أنّه يُدعى:

- ج. ع. (مواليد عام 1957، لبناني)

وهو مطلوب للقضاء بجرم مخدرات، ويعمل في مجال الحدادة والتلحيم. وبعد مداهمة منزله ومشغله، تم ضبط كمية أخرى من حبوب الكبتاغون المخدرة بزنة /25/ كلغ، كان يُحَضِّر لتهريبها عبر فرن آخر، وبلغت الكمية الاجمالية للكبتاغون المضبوط حوالي 300 ألف حبة.

   أجري المقتضى القانوني بحقه، وخُتِمَ المشغل بالشمع الأحمر، وضُبِطَت سيارته، وتم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق أحد معاونيه، بناءً على إشارة القضاء المختص. "

احباط عمليّة تهريب كميّة كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى خارج الأراضي اللبنانيّة

محليات

قوى الامن

كبتاغون

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