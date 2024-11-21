احباط عمليّة تهريب كميّة كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى خارج الأراضي اللبنانيّة

واضاف البيان "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تم ضبط الشحنة أثناء التحضير لشحنها، وهي عبارة عن "فرن مناقيش". وبعد الكشف عليه، عُثِرَ بداخله على كمية /28/ كلغ من حبوب الكبتاغون المخدِّرَة.

بعد المتابعة، توصّلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد مكان صاحب الشحنة، حيث تمّ توقيفه بكمين مُحكم، وتبيّن أنّه يُدعى:

- ج. ع. (مواليد عام 1957، لبناني)

وهو مطلوب للقضاء بجرم مخدرات، ويعمل في مجال الحدادة والتلحيم. وبعد مداهمة منزله ومشغله، تم ضبط كمية أخرى من حبوب الكبتاغون المخدرة بزنة /25/ كلغ، كان يُحَضِّر لتهريبها عبر فرن آخر، وبلغت الكمية الاجمالية للكبتاغون المضبوط حوالي 300 ألف حبة.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وخُتِمَ المشغل بالشمع الأحمر، وضُبِطَت سيارته، وتم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق أحد معاونيه، بناءً على إشارة القضاء المختص. "