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محليات

الصحة: شهيدان من المسعفين وأربعة جرحى إثر ملاحقتهم بالمسيرات الإسرائيلية

2024-11-23 | 13:29
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الصحة: شهيدان من المسعفين وأربعة جرحى إثر ملاحقتهم بالمسيرات الإسرائيلية
الصحة: شهيدان من المسعفين وأربعة جرحى إثر ملاحقتهم بالمسيرات الإسرائيلية

يفيد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن مسيرة للعدو الإسرائيلي استهدفت فريقا إسعافيا تابعا لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية خلال توجهه إلى عين بعال لإتمام عمله الإنقاذي.

 
ولدى مسارعة فريق إسعافي ثان من الهيئة الصحية لإنقاذ المصابين من الفريق الأول، لاحقته أيضا مسيرة اسرائيلية واستهدفته ما أدى إلى سقوط شهيدين وإصابة أربعة بجروح من كلا الفريقين. 
تم سحب المصابين من قبل جمعية كشافة الرسالة الاسلامية التي أنجز فريقها عمله بأعجوبة بعدما استهدفت المسيرة الإسرائيلية الطريق الذي كان يعبره. 

تدين وزارة الصحة العامة بأشد العبارات هذا الاستهتار الفظيع بالعمل الانقاذي الإنساني الذي يتحول إلى عمل إستشهادي ومخاطرة كبرى في ظل إصرار العدو الإسرائيلي على انتهاك القوانين الانسانية الدولية التي من المفترض ان تقدم الحماية للعاملين الصحيين في زمن الحروب والنزاعات.
وتكرر الوزارة مطالبة المجتمع الدولي بموقف حازم حيال انتهاك القوانين الدولية وتجاوزها من دون أي رادع.
الصحة: شهيدان من المسعفين وأربعة جرحى إثر ملاحقتهم بالمسيرات الإسرائيلية

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