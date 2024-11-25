بو صعب: اقتربنا من ساعة حسم وقف إطلاق النار

قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد انتهاء اجتماع هيئة مكتب المجلس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري: "كان هناك نقاش حول مشاريع وإقتراحات القوانين المطروحة على الهيئة العامة لدراستها والبت بها".

واضاف :" طبعا ما نتحدث فيه هو تشريع الضرورة، على الرغم من أن دولة الرئيس نبيه بري يكرر دائما انه يحق للمجلس التشريع أنما هو حريص ان يكون جدول الاعمال مخفضا لتشريع الضرورة، باعتبار ان هناك الكثير من المطالب من كتل سياسية وهي تؤخذ في الاعتبار".

واوضح بو صعب ان هناك بنودا يمكن ان تطرح في الجلسة المقبلة، "الاقتراح الاول: الصندوق السيادي اللبناني الذي هو حاجة ضرورية طالب به معظم الافرقاء والكتل السياسية واهميته ان هذا الصندوق السيادي نحاول اقراره قبل وصول باخرة التنقيب والحفر في منتصف الشهر الحالي، هذه الفرصة تؤكد صدقية لبنان وأن الاموال التي يمكن ان تحصل أين سوف توضع".

وتابع: "إن اقرار هذا القانون يعطي ارتياحا لدى اللبنانيين، وثانيا يولد الثقة لدى المجتمع الدولي. لذا مطلوب من كل الافرقاء دراسة هذا القانون والتفكير، في حضور الجلسة".

وأضاف:"ان البند الثاني: مشروع القانون الوارد في المرسوم 9910 الذي له علاقة بالجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعية الصليب الاحمر والهلال الاحمر، وفي حال لم نقر هذه الاتفاقية، فإن المقر سينقل الى دولة أخرى وهذه فرصة يجب ان نحافظ عليها.

أما البند الثالث فهو "انتاج الطاقة المتجددة الموزعة، لماذا هذا الموضوع مهم؟ لان هناك قرضا من البنك الدولي بحوالي 200 الى 300 مليون دولار سوف يعطى ونحن بأمس الحاجة اليه في موضوع الطاقة المتجددة".

وبالنسبة للبند الرابع، فمن الجلسة السابقة كان قانون "الكابيتال كونترول" هذا القانون صار في الهيئة العامة وهناك فرصة للاستماع للحاكمية الجديدة لمصرف لبنان. وقد طلب الرئيس نبيه بري من الامين العام لمجلس النواب التواصل مع نواب الحاكم لمعرفة اذا ما كان هناك لديهم اي ملاحظات او معطيات جديدة لاخذها في الاعتبار".

وعن البند الخامس، قال بو صعب أن "هناك عريضة نيابية، حول موضوع النازحين السوريين لمناقشة القرار الاوروبي المتصل بطبيعة النازحين والموقف النيابي اللبناني حياله، وكلنا يعرف ان هناك قرارا من البرلمان الاوروبي وقد أخذ نيابة عنا في هذا الموضوع نحن ما هو موقفنا؟ وهم بأي حق وعدالة يتخذون هكذا قرار، وطبيعي لا احد يستطيع ان يفرض علينا مثل هكذا قرار ، نحن كمجلس نيابي ما هو موقفنا وكيف نرد على هذا القرار".

كما أكد ان "هذه هي النقاط الاساسية التي تمت مناقشتها، كما طلبنا في نهاية الجلسة من دولة الرئيس نبيه بري ان يضعنا في أجواء الاحداث الامنية الخطيرة التي تحصل والتي نرفضها ونستنكرها ونحذر من انها قد تأخذ البلد الى مكان لا نتمنى ان نراه فيه ، الرئيس بري وضعنا في اجواء الاتصالات التي يقوم بها في هذا الاطار".

وردا عى سؤال قال بو صعب :"التمديد على طريقة السنة الماضية لرؤساء الأجهزة يخضع للدرس من الان ليوم الجلسة يوم الخميس، على ضوء اقتراحات عدة لتلافي الضرر الذي يلحق بأصحاب الرتب العالية من جراء التمديد".

وأكد بو صعب ان "التفاوض جدي وكلما اقترب العدو من الجدية يصعد لكي يحصل على تنازلات، من الطرف الآخر". وقال :" الرئيس بري بما له من باع طويلة لا يتنازل عن كل ما يمس بالسيادة, خاصة ان استهدافات واجرام وعشوائية العدو هو ضغط لفرض شروطه وقد اقتربنا من ساعة الحسم ووقف اطلاق النار.

وتابع "متفائلون وحذرون في ذات الوقت وممكن أن ننجح في وقف اطلاق النار بسبب صمود الميدان.

ولفت بو صعب ردا على سؤال ان "الرئيس بري أصر على بقاء فرنسا في اللجنة مما ادى الى بقائها وموافقة اسرائيل على ذلك. الـ1701 لا اكثر ولا اقل مع الية الاشراف على التنفيذ التي ليس لديها صلاحية كسر ال1701.

وأعلن اننا "غير معنيين بما يصدر في الاعلام الاسرائيلي، ما يعنينا هو ما نبحثه مع الوسيط الأميريكي"، وقال :"الميزان طابش" الى "ميلة" انه يمكن ان يكون هناك شي لكن حذرين من نتنياهو. "قديش بدو" يعمل حروب بعد؟ هل رجع مواطنيه الى الشمال؟ ".

واوضح انه بعد "وقف اطلاق النار قد نصل قريبا الى جلسة انتخاب رئيس".