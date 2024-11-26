تجمعات للجيش الاسرائيلي ومستوطنات في مرمى صواريخ الحزب

اعلن حزب الله في بيان انه استهدف بعد ظهر اليوم المقر المستحدث لقيادة ‌‏كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب مستوطنة كابري، بصليةٍ صاروخية.

كما اعلن استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

كما اعلن الحزب انه "وأثناء انسحاب مجموعة من قوات جيش العدو الإسرائيلي من بلدة إبل السقي جنوباً باتجاه مدينة الخيام، وعند الساعة 17:00 من يوم أمس الإثنين 25-11-2024، كمن مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة للمجموعة المنسحبة، وعند وصولها لنقطة الكمين، فجّر المُجاهدون عبوتين كبيرتين بجرافة عسكريّة ومجموعة المشاة، وجرى التعامل مع دبابة ميركافا كانت ترافق المجموعة بصاروخٍ موجّه، ما أدى إلى تدمير الجرافة والدبابة، ووقوع من فيهما بين قتيل وجريح، وتحقيق إصابات مؤكدة بين جنود المجموعة المُرافقة."

واعلن الحزب ايضاً استهداف مستوطنتي كتسرين وكريات شمونة وتجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولا، بصليات صاروخية.

الى ذلك أعلنت غرفة عمليّات المُقاومة الإسلاميّة، أنّ "أحد الأهداف العسكريّة الحساسة التي تم استهدافها بتاريخ 18-11-2024 في مدينة تل أبيب، كان مقر إقامة قائد سلاح الجو في جيش العدو الإسرائيلي اللواء تومار بار، بسربٍ من المُسيّرات الانقضاصية النوعيّة، وقد حققت العمليّة أهدافها بدقة، وسط فرض قيود مشدّدة من قبل الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الحادثة."