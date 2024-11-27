الأمن العام: 12 جريحاً إثر إستهداف مراكزنا على الحدود

صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام البيان التالي:

"ليل 26/11/2024، تعرضت مراكز الامن العام على الحدود البرية في مناطق العريضة والعبودية والبقيعة لعدوان اسرائيلي همجي اسفر عن وقوع اثني عشر جريحا تم نقلهم الى المستشفيات للمعالجة، حالة بعضهم حرجة. بالاضافة الى تضرر مباني الامن العام وقطع الطرق وتدمير الجسور التي تربط لبنان بسوريا مما ادى الى توقف حركة المرور على هذه المعابر بين البلدين.

بناء لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات، تواصل المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري مع وزير الاشغال العامة علي حمية للتنسيق معه حول عملية فتح الطرق وترميم الابنية المتضررة لاستئناف المديرية العامة للامن العام عملها المعتاد ومهماتها في هذه المعابر بالسرعة الممكنة".